Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille am Steuer

In Schlangenlinien ist ein betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn 92 in Oberbayern unterwegs gewesen. Zwei Autofahrer riefen am Samstagmittag die Polizei, die den Sattelschlepper am Parkplatz Isarau-Ost nahe Freising stoppte. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war den Zeugenangaben nach mit seinem Fahrzeug über beide Fahrspuren wie auch den Seitenstreifen geschlingert und beinahe an die Leitplanke gestoßen.

Die Beamten stellen Führerschein und Lkw-Schlüssel des Mannes sicher. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich erneut ans Steuer zu setzen. Einer Streifenbesatzung fiel der Mann am Samstagabend zufälligerweise auf. Er hatte sich den Angaben nach mit einem Zweitschlüssel auf den Weg gemacht und war noch immer deutlich alkoholisiert.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-306694/2