Polizei stoppt Corona-Gegner auf A73: Fahrzeuge abgeschleppt

Von Schwäbische Zeitung

Ein erheblich alkoholisierter 26-Jähriger musste am Dienstag gegen 4 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte zuvor in seiner Wohnung herumgeschrien und mit Gegenständen geworfen. Nach einem Alkoholtest, der 2,2 Promille ergab, wurde der 26-Jährige, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ins Krankenhaus gebracht.