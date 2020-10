Polizei stellt bei Kontrollaktion aufgemotzte Autos sicher

Bei einer Kontrollaktion mit Schwerpunkt auf getunte Autos hat die Polizei in Regensburg mehrere Treffer gelandet. „Durch technische Manipulationen an den Kraftfahrzeugen, insbesondere beim Abgas- und Geräuschverhalten, war bei elf Kraftfahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen“, teilten die Beamten am Sonntag nach der Aktion am Vorabend mit. Sechs der Autos wurden sofort sichergestellt. Bei den Kontrollen an mehreren Orten sowie ergänzenden Geschwindigkeitskontrollen auf breit ausgebauten Straßen stellten die Beamten binnen sechs Stunden 67 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsverordnung fest. Zwei Fahrer hatten keinen Führerschein.