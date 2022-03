Polizei spürt mutmaßlichen Sexualverbrecher auf

Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher ist in einem Regionalexpress in Oberfranken festgenommen worden. Der 40-Jährige Niedersachse sei wegen Verdachts der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehlen gesucht worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Der Mann war demnach im grenzüberschreitenden Regionalexpress vom tschechischen Eger nach Marktredwitz am Mittwoch kontrolliert worden. Seit Mai vergangenen Jahres habe er im polizeilichen Fahndungssystem gestanden. Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter kam der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-558963/2