Polizei: Spezialermittler gegen Betrug im Gesundheitswesen

Im Kampf gegen Milliardenbetrug im Gesundheitswesen soll sich nun auch die Polizei in Bayern stärker spezialisieren. In jedem der zehn Polizeipräsidien soll es dafür künftig einen Spezialermittler in einem Wirtschaftskommissariat geben, kündigten Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Winfried Bausback (beide CSU) am Dienstag in Nürnberg an. In diesem Bereich seien „Profis“ nötig, denn die Methoden der Betrüger seien meist nur für Fachleute durchschaubar, sagte Herrmann.

Für die Spezialermittler soll es Fortbildungsseminare geben - unter anderem in Kooperation mit der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes. Zudem werde sich die Zahl der Ansprechpartner für die drei seit 2014 bestehenden Schwerpunktstaatsanwaltschaften in München, Nürnberg und Hof deutlich von 30 auf 10 reduzieren. „Die Anzahl der polizeilichen Sachbearbeiter werden wir natürlich nicht verringern“, betonte Herrmann.

Im vergangenen Jahr seien in Bayern 325 Fälle von Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen mit einer Schadenssumme von 5,9 Millionen Euro angezeigt worden. Dabei sei das Dunkelfeld „extrem groß“, wie interne Kontrollen etwa der Krankenkassen ergeben hätten. Bundesweit werde der tatsächliche Schaden auf etwa 14 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das seien enorme Kosten, die letztlich auf die Versicherten und damit auf die Allgemeinheit umgelegt werden müssten.

