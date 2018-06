Polizei setzt auf Vorhersage-Software

Im Film „Minority Report" verhindert die Polizei Verbrechen, bevor sie begangen werden. Die Informationen dafür liefert ein übernatürlich begabtes Medium. Ein solches steht der Polizei in München und Mittelfranken nicht zur Verfügung, wohl aber die Prognose-Software „Precobs“, die seit Oktober testweise zur Bekämpfung der grassierenden Einbruchskriminalität eingesetzt wird. Am Mittwoch berichteten Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) über erste Erfolge.

So haben zwei Rumänen nicht schlecht gestaunt, als die Polizei am Abend des 19. November an die Fenster ihres in Bulgarien zugelassenen Pkw klopfte. Einer der beiden Rumänen entpuppte sich als mit zwei Haftbefehlen gesuchter Einbrecher. In München ergriffen am frühen Abend des 28. Oktober die Insassen eines von der Polizei gezielt kontrollierten Autos gleich die Flucht. Nach ihrer Festnahme konnte ihnen ein Einbruch in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden.

Vielversprechende Erfahrungen

In beiden Fällen hatte die Polizei ein mit Informationen zu Einbruchstatorten, Tatzeiten und Vorgehensweisen gefütterter Computer in das jeweilige Gebiet geschickt, in dem nach den Berechnungen der nächste Einbruch zu erwarten ist. „Die ersten Erfahrungen mit ,Precobs´ sind sehr vielversprechend“, sagte Minister Herrmann nach sechs Erprobungswochen. Er sei zuversichtlich, dass das System „auf ganz Bayern ausgeweitet“ werden könne.

Die Meinungen über Vorhersagesysteme für Verbrechen auf mathematisch-statistischer und kriminologischer Basis gehen allerdings auseinander. In den USA und Großbritannien wird Verbrechensbekämpfung mittels Vorhersage-Software schon geraume Zeit praktiziert, was nach Ansicht von Kritikern zur Verstärkung von Vorurteilen führt. Die Züricher Polizei meldet infolge des Einsatzes dieser Technik einen Rückgang der Einbrüche um 14 Prozent.

In den beiden bayerischen Test-räumen hat die Vorhersage-Software bislang schon oft ein „Alarmgebiet“ ausgeworfen, ohne dass dort jemand dingfest gemacht wurde oder ein Einbruch passiert wäre. 16 Mal wurde ein „Alarmgebiet“ im Raum Nürnberg und 34 Mal in München ausgeworfen, wobei vier mehr oder weniger große Erfolge zu verzeichnen waren.

System kann verfeinert werden

Das System sei erst angelaufen und könne noch vielfach verfeinert werden, sagt BLKA-Kriminaldirektor Lothar Köhler. Datenschutzbedenken seien fehl am Platze, unterstrich Minister Herrmann. Personenbezogene Daten seien in dem System „nicht enthalten und auch nicht erforderlich“. Bayerns Datenschutzbeauftragter Thomas Petry will dennoch die Systemdokumentation von „Precobs“ überprüfen. Es ist kein Zufall, dass die Verbrechensvorhersagesoftware sich zunächst auf Einbruchsdiebstähle konzentriert.

Auch in Bayern hat diese Kriminalität in den letzten Jahren erheblich zugenommen und beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bürger, obwohl der Freistaat mit 51Einbrüchen pro 100000 Einwohner 2013 noch das geringste Einbruchsrisiko aller Länder aufwies (Nordrhein-Westfalen: 313 Einbrüche je 100000 Einwohner).

Auf der Rangliste der Großstädte mit den wenigsten Wohnungseinbrüchen steht Augsburg auf Platz eins (54 Einbrüche je 100000 Einwohner), gefolgt von München (85,4). Nürnberg steht auf Platz fünf (108,7 Einbrüche je 100000 Einwohner). In ganz Deutschland ist 2013 die Zahl der Wohnungseinbrüche um 3,7 Prozent auf 149500 Fälle angestiegen.

Aktion gegen Straftäter

Mit einer konzertierten landesweiten Aktion, an der sich bis zu 2000 Beamte beteiligen, will die bayerische Polizei bis zum 8. Dezember einen spürbaren Schlag gegen reisende Straftäter und Diebesbanden landen, kündigte Herrmann an. Zu Beginn der bei den Einbrechern besonders beliebten dunklen Jahreszeit soll es mobile und stationäre Kontrollen geben.