Polizei schnappt Gerüst-Diebesbande: Sechs Männer in U-Haft

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einer in zahlreichen Bundesländern agierenden Diebesbande das Handwerk gelegt. Aktuellen Kenntnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen zwischen Januar und Juni in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mehrere Tonnen Gerüstteile aus Firmen oder von Baustellen gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Ulm mitteilten.

Anschließend soll die Gruppe versucht haben, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen - was teilweise auch gelang. Insgesamt entstand durch die Diebstähle den Angaben zufolge ein Schaden von mehr als einer halben Millionen Euro.

130 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten in verschiedenen Bundesländern elf Wohnungen und drei Firmen, beschlagnahmten Diebesgut und nahmen elf Tatverdächtige fest, wie es weiter hieß.

Von den Verdächtigen zwischen 34 und 58 Jahren kamen fünf wieder auf freien Fuß, sechs Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei