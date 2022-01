Polizei schnappt Autoaufbrecher: Dutzende Fahrzeugschlüssel

Mit zwei Dutzend Fahrzeugschlüsseln hat die Polizei in Schwaben einen mutmaßlichen Autoaufbrecher dingfest gemacht. In seiner Wohnung seien außerdem Bargeld, mehrere Garagenöffner sowie weiteres professionelles Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrzeugen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte den 59-Jährigen demnach am Mittwochmorgen in Sonthofen dabei beobachtet, wie er sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Der Mann könnte laut Polizei für mehrere vergleichbare Taten in Sonthofen und Umgebung verantwortlich sein. Er wurde vorläufig festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-874486/2