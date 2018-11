Polizei schießt in Würzburg auf Randalierer

Die Polizei hat in Würzburg auf einen Mann geschossen, der vor einem Museum randaliert und mit einem Messer herumgefuchtelt hatte. „Der Tatverdächtige ist verletzt worden und auf dem Weg in ein Krankenhaus“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmittag. Wie schwer verletzt der Mann ist, war zunächst unklar. Zuvor soll er mehrere Autos beschädigt haben. Zuerst hatte die „Main-Post“ über den Zwischenfall berichtet.

Gefahr für die Bevölkerung besteht der Polizei zufolge nicht. Der Bereich rund um das Museum im Kulturspeicher sei großräumig abgesperrt worden. Zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls und zum konkreten Ablauf des Schusswaffeneinsatzes ermitteln nun die Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt.

Infos der Polizei via Twitter