Polizei rückt zu Familienstreit nach Friedhofsbesuch aus

Die Polizei hat bei einem Familienstreit nach einem Friedhofsbesuch eingreifen müssen. Kinder hatten bei der Zusammenkunft von rund 30 Familienmitgliedern in einem Wohnhaus einen Hund gegen den Willen des Besitzers mit Schafsknochen füttern wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Daraufhin gingen bei dem Streit in Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ein Mann und dessen Sohn auf einen der Gäste los, nahmen ihn in den Schwitzkasten und warfen ihn zu Boden. Dabei verletzte sich der Gast leicht. Die Klärung des Streites am Sonntagnachmittag gestaltete sich laut Polizei schwierig, da nicht alle Anwesenden kooperativ waren.

