Polizei rettet verletzten Schwan von Autobahn

Die Polizei in der Oberpfalz hat mitten in der Nacht einen verletzten Schwan von der Autobahn 3 gerettet. Das Tier saß mit einem leicht verletzten Flügel nahe Sinzing (Landkreis Regensburg) auf dem Standstreifen und konnte nicht mehr fliegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer Streife fiel der Schwan auf. Sie nahm das Tier mit und ließ es von einem Tierarzt untersuchen. Da sich in der Nacht jedoch keine Unterbringungsmöglichkeit fand, habe der Schwan zunächst bei der Polizei bleiben dürfen. Am Morgen brachten ihn Beamte zur Vogelauffangstation nach Regenstauf. Von dort soll er in Kürze wieder in die Freiheit entlassen werden.