Polizei rettet Hund aus überhitztem Kofferraum

Um einen Hund aus einem in der prallen Sonne geparkten Auto retten zu können, haben Polizeibeamte in Landshut kurzerhand die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Nach seiner Befreiung aus dem Kofferraum am Mittwoch legte sich der Hund sofort unter einem Baum ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst nach etwa zwanzig Minuten sei die 65 Jahre alte Hundebesitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt.

Wie sich herausstellte, hatte die Frau nach dem Einkaufen versehentlich ihre Handtasche samt Fahrzeugschlüssel im Kofferraum abgelegt - danach versperrte sich das Fahrzeug. Nachdem die Frau ihr Missgeschick bemerkte, versuchte sie laut Polizei mit Hilfe von zwei Decken die Heckscheibe des Fahrzeugs abzudecken. Danach habe sich die 65-Jährige vom Auto entfernt.

Was die Frau während ihrer Abwesenheit gemacht hat, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Frau sei aber über ihr Verhalten eindringlich belehrt worden.

