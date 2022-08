Die Polizei hat am Sonntagnachmittag damit begonnen, das Terminal 1 am Münchner Flughafen zu räumen. Es habe dort einen „sicherheitsrelevanten Vorfall“ gegeben, schrieb die Bundespolizei auf Twitter. Eine Person sei „unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt“. Das Terminal werde deshalb geräumt und durchsucht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Tweet Bundespolizei

© dpa-infocom, dpa:220807-99-307187/3