Polizei rät wegen Ski-WM von Ausflügen nach Oberstdorf ab

Die Polizei rät wegen der Nordischen Ski-WM von Ausflugsfahrten nach Oberstdorf ab. Dort stünden wegen des Großereignisses bis einschließlich 7. März „nur sehr begrenzt“ Parkplätze zur Verfügung, teilte die Polizei am Freitag mit. Gerade an den kommenden beiden Wochenenden sollten Ausflügler deshalb darauf verzichten, die Marktgemeinde im Oberallgäu anzusteuern.

Die Polizei kündigte zudem an, bis 7. März verstärkt in Oberstdorf präsent sein. Unter anderem werden die Beamten demnach die Einhaltung des während des Wettbewerbs geltenden Alkoholverbots und der Maskenpflicht auf mehreren Plätzen und an den Stadien zu überwachen.

