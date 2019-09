Polizei nimmt Verdächtige nach Buntmetalldiebstählen fest

Im Zusammenhang mit Buntmetalldiebstählen im Wert von etwa 85 000 Euro hat die Thüringer Polizei nach dem Fund von Beweismaterial mehrere Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Mittwoch in Halle (Saale) bei der Untersuchung von mehreren Objekten umfangreiches Beweismaterial sichergestellt und drei Tatverdächtige im Alter von 28, 30 und 42 Jahren festgenommen. Gegen fünf weitere mutmaßliche Bandenmitglieder, die alle aus Rumänien stammen, werde zurzeit ermittelt.

Nach Polizeiangaben waren die Täter am 16. und 17. Juni auf einen Schrottplatz in Merkers (Wartburgkreis) eingebrochen und entwendeten in einem Zeitraum von über drei Stunden etwa 15 Tonnen Buntmetall, davon alleine 10 Tonnen Kupfer im Gesamtwert von rund 60 000 Euro. Nur ein paar Tage später seien Unbekannte auch in einen Recyclinghof in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) eingebrochen und hätten sechs Tonnen Buntmetall, davon vier Tonnen Kupfer, gestohlen. Der Schaden soll 25 000 Euro betragen.

Die Suhler Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen und die Taten in Zusammenhang gebracht. Die Täter seien auch über die Landesgrenze hinaus im unterfränkischen Landkreis Haßberg aktiv gewesen, hieß es. Gegen den 28-Jährigen Tatverdächtigen erließ die Staatsanwaltschaft Bamberg einen Haftbefehl. Die anderen Männer wurden zunächst entlassen.