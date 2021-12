Polizei nimmt mutmaßlichen Millionen-Dieb fest

Die Polizei hat in Sinzing (Landkreis Regensburg) einen gesuchten Dieb festgenommen. Die Fahnder kontrollierten am Donnerstag ein Auto und stellten dabei fest, dass einer der Fahrzeuginsassen per Haftbefehl gesucht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Polizei soll der 33-Jährige im vergangenen Jahr in Berlin in ein Haus eingebrochen sein und Gegenstände im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen haben. Weitere Details zu dem Raub wolle man nicht bekanntgeben, da die Ermittlungen noch laufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Zwei weitere Männer in dem Wagen hätten sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen.

