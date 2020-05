Polizei nimmt Mann mit „Explosivstoffen“ im Gepäck fest

Die Polizei am Bahnhof von Mühldorf am Inn hat einen 25-Jährigen mit „Explosivstoffen“ im Gepäck festgenommen. Der Mann war am Freitagabend ohne Fahrkarte unterwegs. „Bei der Kontrolle seines Gepäcks wurden Materialien gefunden, mit denen man Sprengstoff herstellen kann“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

„Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang mit der Anschlagserie auf Geschäfte in Waldkraiburg gibt.“ Weitere Angaben zur Identität des Mannes machte die Polizei zunächst nicht. „Derzeit laufen die Ermittlungen in alle Richtungen.“

Nach der Festnahme des Mannes durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamtes zwei Wohnhäuser in Waldkraiburg und Garching an der Alz. „Es gab Hinweise auf gefährliche Gegenstände“. Vorsorglich mussten einige Anwohner ihre Häuser zeitweise verlassen.

Seit April verübten einer oder mehrere Unbekannte in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) vier Anschläge auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber. Bei einem Brandanschlag auf einen Gemüseladen wurden sechs Menschen verletzt. Die Attacken waren nach ersten Erkenntnissen möglicherweise extremistisch motiviert.