Polizei nimmt Asylbewerber wegen tätowiertem Hakenkreuz fest

Die Polizei hat einen Asylbewerber mit einem tätowierten Hakenkreuz festgenommen. Der 38-jährige Russe muss sich wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, teilten die Beamten am Dienstag mit. Zeugen entdeckten die Tätowierung am Bein des Asylbewerbers am Montag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg. Dort nahmen die Beamten den Mann fest. Wie lange dieser in der Unterkunft wohnte und warum die Tätowierung bisher nicht aufgefallen war, konnten die Beamten zunächst nicht sagen.