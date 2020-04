Polizei: Mehrheit der Bürger hält Corona-Regeln ein

Die Menschen in Bayern haben sich am Wochenende nach Polizeiangaben weitgehend an die wegen der Corona-Krise geltende Ausgangsbeschränkungen gehalten. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zog es zwar Spaziergänger und Freizeitsportler an die frische Luft, jedoch hielten sich die meisten Menschen an die Vorgaben - also entweder alleine oder nur mit dem Partner oder Familienangehörigen unterwegs zu sein.

Die Polizei in München registrierte nach eigenen Angaben zwischen Samstag- und Sonntagmorgen bei gut 9000 Kontrollen etwas mehr als 370 Verstöße. So fand beispielsweise in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung und einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses eine Party statt, bei der auch mehrere Besucher anwesend waren, die nicht in dem Haus lebten. In Memmingen im Allgäu beispielsweise beendete die Polizei eine Geburtstagsparty mit sieben Gästen sowie eine ebenso unerlaubte Familienfeier.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wandte sich am Sonntag mit einem eindringlichen Appell an alle Bürger im Freistaat: „Wenn man raus schaut: Das Wetter ist super. Und ich habe total Verständnis, dass es einen raus drängt“, sagte er in einer Videobotschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Aber: „Bitte auf die Regeln achten.“ Ansonsten würde die Erfolge, die es schon gebe, gefährdet werden.