Polizei: Möglicherweise Brandstiftung in Caritas-Gebäude

Das Feuer in einem Gebäude des katholischen Hilfswerks Caritas in Augsburg könnte absichtlich gelegt worden sein. „Sowohl die bisher am Brandort tätigen Ermittler als auch Gutachter gehen nach derzeitiger Sachlage davon aus, dass auch ein Brandstiftungsdelikt in Frage kommt“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Suche nach der Ursache dauere an, auch ein spezieller Spürhund sei eingesetzt worden. Die Kripo habe inzwischen eine Ermittlungsgruppe mit elf Beamten gebildet. Anwohner und andere Zeugen hätten der Polizei mehrere Videos und Fotos zur Verfügung gestellt.

Bei dem Feuer war am späten Sonntagabend ein Millionenschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Rauchschwaden waren über weiten Teilen der Stadt zu sehen. Sowohl das Gebäude als auch drei vor der Halle geparkte Autos brannten aus. Die Caritas erklärte, dass die Flammen von einem brennenden Fahrzeug auf das Gebäude übergegriffen hätten. Der Wohlfahrtsverband nutzte das Gebäude laut Polizei als Lagerraum. Zudem waren dort ein Café und ein Sozialkaufhaus untergebracht.

Mitteilung