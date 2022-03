Polizei löst unerlaubtes Pokerturnier auf: Elf Verdächtige

Elf Männer sollen an einem illegalen Pokerturnier im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen teilgenommen haben. Nach Polizeiangaben vom Dienstag ging die Kripo entsprechenden Hinweisen nach und durchsuchte in der Nacht zum Samstag die Wohnung eines Verdächtigen. Dabei trafen die Beamten auf elf Männer zwischen 30 und 56 Jahren, die den Erkenntnissen zufolge alle an dem unerlaubten Glücksspiel beteiligt waren.

In der Wohnung habe sich ein professioneller Pokertisch befunden, der für das Glücksspiel verwendet worden sei, hieß es. Neben mehreren Tausend Euro Bargeld stellten die Beamten auch Handys der Verdächtigen sicher.

Pressemitteilung der Polizei

