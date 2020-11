Polizei löst Treffen von „Autoposern“ auf

Die Polizei hat in Oberbayern ein Treffen der sogenannten Autoposer-Szene aufgelöst. Auf einem Parkplatz in Brunnthal (Landkreis München) wurden insgesamt 59 szenetypische Autos und 84 Personen kontrolliert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei seien am Samstagabend mehrere Verkehrsdelikte geahndet und rund 50 Personen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt worden. Unter „Autoposern“ versteht man nach Angaben eines Polizeisprechers Menschen, die mit ihren Fahrzeugen auffallen wollen und deshalb gerne laut und aggressiv fahren. Die Übergänge zur Tuning-Szene - also Autobesitzern, die ihre Fahrzeuge manipulieren, um deren Leistung zu verbessern - seien fließend.