Polizei kommt mutmaßlichem Drogenhändler auf die Spur

Kiloweise Rauschmittel haben Polizeibeamte in Unterfranken zufällig bei einem Einsatz gefunden. Die Polizisten suchten am Montagabend einen 45-Jährigen in Bad Kissingen auf, weil dieser eine gerichtlich angeordnete Geldstrafe nicht gezahlt hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Wohnung hätten die Beamten dann Marihuanageruch wahrgenommen. Als sie sich den Angaben zufolge daraufhin in den Räumlichkeiten umsahen, entdeckten sie unter anderem 4 Kilo Amphetamine sowie 200 Gramm Marihuana. Neben dem Rauschgift stellten die Beamten auch Datenträger und Bargeld sicher.

Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln nahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen auf.

