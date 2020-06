Polizei klärt Graffiti-Serie in Coburg auf

Mindestens 85 000 Euro Schaden hat ein Graffiti-Sprayer in Coburg in den vergangenen vier Monaten verursacht. Nun hat die Polizei nach eigenen Angaben vom Donnerstag einen 40 Jahre alten Verdächtigen ermittelt. Er soll an 155 Häuser, Brücken, Bushaltestellen, Stromverteilerkästen und Mülleimern im gesamten Stadtgebiet seine Sprayer-Tags „SEI“, „ZEI“ und „531“ gesprüht haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Coburgers stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Sie suchen nun nach weiteren Geschädigten.

