Polizei in Passau klärt Serie von Apothekeneinbrüchen

Der Polizei in Passau ist es gelungen, eine Serie von Apothekeneinbrüchen zu klären. Zwei Männer wurden festgenommen. Sie sollen im Januar 2020 in drei Apotheken im Raum Passau eingebrochen sein und Geld gestohlen haben. Wie die Polizei am Freitag meldete, sollen die beiden 26- und 27-Jährigen darüber hinaus Teil einer Bande sein, die seit dem Sommer 2019 im ganzen Bundesgebiet vornehmlich in Apotheken eingebrochen ist. Die gesamte Beute war in den drei Fällen in Bayern ein hoher vierstelliger Betrag, der Sachschaden mit rund 18 000 Euro weitaus höher.

Polizeimeldung