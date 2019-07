Großeinsatz in einem Industriegebiet bei München: Rund 130 Polizisten haben am Montag ein Gebäude in der Gemeinde Aschheim nahe der bayerischen Landeshauptstadt umstellt, nachdem Zeugen eine bewaffnete Person gesehen haben wollen. „Wir nehmen die Lage sehr ernst“, sagte eine Polizeisprecherin. Unter den Polizisten seien auch Spezialkräfte. Das Gebäude werde derzeit durchsucht. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.