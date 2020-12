Polizei findet zehn Kilogramm Marihuana in Auto auf Anhänger

Zehn Kilogramm Marihuana haben Fahnder bei einer Kontrolle in einem Fahrzeug auf der Autobahn 7 gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sitzen zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren nun wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Beide waren bei einer Kontrolle am Mittwochabend auf der A7 bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) den Fahndern aufgefallen. Sie waren mit ihrem Wagen und einem Anhänger unterwegs, der wiederum mit einem weiteren Auto beladen war. In einer Tasche im Auto entdeckten die Beamten das Marihuana. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie weitere Drogen.

Mitteilung der Polizei