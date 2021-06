Polizei findet drei selbstgebastelte Pistolen und Munition

Die Polizei hat in der Wohnung eines Feinwerkmechanikers südlich von Passau drei selbstgebastelte Pistolen samt Munition gefunden. Die Beamten seien bei einem Einsatz in Neuhaus am Inn, der nicht näher erläutert wurde, zufällig auf die Waffen gestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Angaben zufolge waren die Pistolen geladen und funktionsfähig. Sie wurden schon vergangenen Mittwoch mit der Munition beschlagnahmt. Gegen den 58-Jährigen wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210621-99-84720/2