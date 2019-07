Polizei, Feuerwehr und Tierarzt jagen Rind

Tierischer Einsatz: Ein freilaufendes Rindvieh hat am Freitagabend in Aschaffenburg Polizei, Feuerwehr und einen Tierarzt mehrere Stunden beschäftigt. „Das Tier ist auf dem Weg in den Schlachthof ausgekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Mehrere Streifenwagen, die Feuerwehr und ein Tierarzt versuchten zunächst vergeblich, das flüchtige Rind wieder einzufangen. Der Bahnverkehr am Südbahnhof wurde eingestellt. Zudem sperrte die Polizei etliche Straßen. „Durch den spektakulären Einsatz kam es zu Behinderungen im Feierabendverkehr.“

Nach mehreren Stunden Jagd konnte der Tierarzt das Rindvieh betäuben. „Polizisten und Feuerwehrleute haben es dann mit Seilen eingefangen“, teilte der Sprecher mit. Das rund 700 Kilo schwere Tier wurde zum Schlachthof zurückgebracht.