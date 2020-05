Polizei: Feuer in schwäbischem Supermarkt wurde gelegt

Nach dem Brand eines Supermarktes im schwäbischen Höchstädt (Landkreis Dillingen an der Donau) gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag ohne Details zu nennen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5,5 Millionen Euro. Der Großeinsatz von etwa 100 Feuerwehrleuten konnte nicht verhindern, dass das Geschäft am Sonntag komplett abbrannte.