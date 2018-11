Polizei fasst Handtaschendieb und fahndet trotzdem weiter

Handtaschendieb gefasst, Opfer wird gesucht - vor dieser ungewöhnlichen Situation stand am Dienstag die Polizei in München. Der mutmaßliche Täter hatte einer Radlerin an der Isar die Tasche entrissen. „Die Radfahrerin hat sich gedacht, so nicht, mein Freund“, sagte ein Polizeisprecher. Sie sei dem Dieb hinterhergefahren und habe sich ihr Eigentum heldenhaft zurückerobert. Der Mann aber sprang in die Isar, um zu fliehen. Eine Anwohnerin alarmierte jedoch die Beamten. So konnten die Ermittler den Flüchtigen kurz darauf fassen. Jetzt habe man die ungewöhnliche Situation, „dass wir einen durchnässten Täter im Polizeigewahrsam haben, uns allerdings die Geschädigte fehlt“. Die Ermittler hoffen, dass sie die etwa 30-Jährige noch ausfindig machen können.

Polizeipräsidium München