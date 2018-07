Polizei fahndet nach Schnitzel-Dieben

Kiloweise Fleisch und Bier haben Unbekannte aus einem Imbiss in Weiden in der Oberpfalz gestohlen - jetzt ermittelt die Polizei, wo am Wochenende Grillpartys in der Stadt stattgefunden haben. Nach Angaben der Ermittler vom Dienstag bemerkte der Imbiss-Besitzer den Diebstahl, als er am Montag seinen Laden aufschloss. Es fehlten drei Kästen Bier, 60 Schnitzel, 60 Frikadellen, 40 Hamburger-Scheiben, 30 Stück Putenfleisch, zehn Backfische, ein Glas eingelegte Kirschen, eine Gasflasche und ein Schrubber. Genügend Material, um „eine ganze Kompanie zu verköstigen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

„Wir müssen jetzt die größeren Versammlungen am Wochenende abklopfen“, erklärte er weiter. Dabei setzen die Ermittler auf Zeugenhinweise: „Der Nachbar sieht mehr als alle anderen.“ Eine „warme Spur“ gebe es bereits. Falls die zum Ziel führt, hoffen die Ermittler auf eine Belohnung für ihre Arbeit: „Vielleicht fällt für uns ja noch ein Stück Fleisch ab, das noch nicht gegrillt wurde.“