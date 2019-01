Polizei fängt Pakete mit 13 Kilo Marihuana ab

Rund 13 Kilogramm Marihuana hat die Polizei in Postpaketen abgefangen. Das Rauschgift war an einen 30-Jährigen aus Tacherting (Landkreis Traunstein) adressiert, den die Beamten festnahmen, wie sie am Donnerstag mitteilten. Ein Haftrichter schickte den Mann ins Gefängnis. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige mit den Drogen handeln wollte. Bislang schwieg er zu den Vorwürfen. Das Marihuana sowie 200 Gramm Kokain stellte die Polizei bereits Mitte Dezember sicher.

Pressemitteilung der Polizei