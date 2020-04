Polizei erschießt verirrtes Reh

Die Polizei hat in Kempten ein Reh erschossen, das sich in den Innenhof eines Pflegeheims verirrt hatte. Das Tier verletzte sich bei Versuchen, aus dem Hof zu entkommen, schwer, wie Beamte am Freitag mitteilten. Um die Bewohner des Heims nicht zu gefährden, sei das Reh nach Rücksprache mit einem Jäger am Donnerstag von der Polizei zunächst mit einem gezielten Schlag betäubt und dann in sicherer Umgebung erschossen worden. Normalerweise ziehe man einen Tierarzt hinzu, allerdings sei keiner verfügbar gewesen.

„Wenn wir noch länger gewartet hätten, wäre das Leid des Tieres dadurch unnötig verlängert worden“, sagte ein Polizeisrecher. Wie das Reh in den Innenhof gelangt war, habe man nicht abschließend ermitteln können.