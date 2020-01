Polizei erlegt flüchtige Kuh

Eine Kuh ist nach etwa vierwöchiger Flucht in Niederbayern von der Polizei erschossen worden. Das Tier lief am Sonntag einem Autofahrer in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) vor das Auto. Der Mann konnte ausweichen und rief die Polizei. Als sich Beamte der Kuh näherten, lief sie davon, kehrte dann aber auf die Straße zurück, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch der Besitzer der Kuh sei herbeigeeilt. Weil die Gefahr eines Unfalls bestanden habe, hätten sich die Polizisten „schweren Herzens“ entschlossen, die Kuh zu erschießen.

Vor gut einem Jahr war ganz in der Nähe bei Geisenhausen ebenfalls eine Kuh entlaufen. Diese wurde jedoch nach drei Monaten in Freiheit wieder einfangen und mit dem Namen „Büxi“ auf den Gnadenhof Gut Aiderbichl gebracht. Es passiere immer wieder, dass eine Kuh ihrem Besitzer entkommt, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von ein bis zwei Fällen pro Jahr. In der Regel gelinge es aber, die Tiere einzufangen.