Polizei: Entflohener Straftäter in Frankfurt festgenommen

Der am Wochenende aus einer Nürnberger Betreuungseinrichtung entflohene Straftäter ist gefasst. Der Gesuchte sei am Dienstagmittag in Frankfurt am Main festgenommen worden, teilte die Nürnberger Polizei mit. Der 54 Jahre alte Mann, der sich nach seiner Flucht mit einem gestohlenen Auto in die Mainmetropole abgesetzt hatte, habe in der Frankfurter Innenstadt versucht, einer Passantin die Handtasche zu rauben. Aufmerksame Passanten hätten den Mann festgehalten und der Polizei übergeben. Auf dem Präsidium habe er zweifelsfrei als der Gesuchte identifiziert werden können.

