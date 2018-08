Polizei entdeckt Waffensammlung in Wohnung

Schuss- und Stichwaffen, Munition, nachgebaute Kriegswaffen, Bombenattrappen: In der Wohnung eines 47-Jährigen in Wendelstein (Landkreis Roth) hat die Polizei ein großes Waffenarsenal entdeckt. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war der Mann wegen eines Zeugenhinweises ins Visier der Polizei geraten. Die Beamten durchsuchten daraufhin am Mittwoch seine Wohnung und fanden dort mehr als 70 Waffen und verbotene Gegenstände. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und leitete ein Verfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Die Waffen wurden beschlagnahmt.

Mitteilung der Polizei