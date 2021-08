Polizei bringt Einladung zum Kindergeburtstag vorbei

Polizisten in Augsburg haben dafür gesorgt, dass ein Bub noch rechtzeitig seine Einladung zu einem Kindergeburtstag erhalten hat. Die Kripo ermittle derzeit wegen eines Diebstahls von Postsendungen und habe dabei zahlreiche geöffnete Briefe entdeckt, schrieben die Beamten am Freitag auf Twitter. Unter den Briefen fanden die Polizisten auch eine Einladung zum Kindergeburtstag. Hätten sie die Einladung mit der Post regulär weitergeschickt, wäre sie nicht mehr rechtzeitig angekommen und der Bub hätte den Kindergeburtstag verpasst. Deshalb fuhren Polizisten selbst zur Familie und überreichten den Brief. Ein Geschenk hatten die Beamten auch dabei - denn der Junge habe selbst in wenigen Tagen Geburtstag, wie es weiter auf Twitter hieß.

