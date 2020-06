Einen seit zwei Wochen vermissten Kater hat die Polizei in Oberfranken aus einem Schuppen befreit. Die Besitzerin des Tieres habe dieses in einem Gartenhaus in Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) miauen gehört, teilte die Polizei am Montag mit. Da der Besitzer des Schuppens nicht zu Hause war, rief die 45-Jährige am Sonntag die Polizei. Die Beamten öffneten die Tür. Das Tier sei stark abgemagert gewesen.