Polizei angegriffen: Fünf Beamte verletzt

Fünf Polizeibeamte sind im unterfränkischen Alzenau verletzt worden, als die Einsatzkräfte eine Gruppe von Männern festnehmen wollte. Aus der Gruppe heraus seien die Polizisten in der Nacht zu Sonntag zunächst beleidigt worden. Später hätten die Männer versucht, sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Ende seien sechs Männer vorläufig festgenommen worden. Einer von ihnen habe die ganze Nacht im Polizeigewahrsam verbracht.

Ausgangspunkt sei gewesen, dass Polizeibeamte die Personalien eines Mannes festgestellt hätten, der auf dem Heimweg von einem Weinfest den Hitlergruß gezeigt habe. Aus einer vorbeiziehenden Gruppe heraus habe es daraufhin Beleidigungen gegen die Polizisten gegeben. Einer der Beteiligten habe einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Zwei der fünf verletzten Beamten hätten ihren Dienst abbrechen und im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Mitteilung Polizei

