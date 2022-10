Polizei als Lebensretter auf der Wiesn

Polizisten haben mit ihrem raschen Eingreifen auf dem Oktoberfest einem Beschäftigen eines Festzelts womöglich das Leben gerettet. Der 58-Jährige sei in der Nacht auf Samstag wegen eines Herz-/Kreislaufversagens zusammengebrochen, die Beamten hätten ihn sofort reanimiert, berichtete die Polizei am Montag. Bereits nach kurzer Zeit habe wieder schwacher Puls ertastet werden können. Gemeinsam mit inzwischen herbeigeeilten Helfern des Wiesn-Rettungsdienstes wurde der Mann weiter reanimiert und schließlich in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

