Polizei ahndet 2895 Verstöße gegen Corona-Regeln in Bayern

Bayerische Polizisten haben in nur knapp drei Wochen 2895 Verstöße gegen die Corona-Reglen geahndet. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München mitteilte, wurden dabei 1780 falsche Impfnachweise und 280 gefälschte Testnachweise sichergestellt. Dazu kamen 1996 Verstöße gegen 2- oder 3G-Regeln und 899 gegen die Maskenpflicht.

Das ist nach Angaben Herrmanns das Ergebnis von 37.020 Kontrollen seit dem 11. November dieses Jahres. Seit diesem Datum gelten in Bayern wegen der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie wieder strengere Maßnahmen. Herrmann kündigte noch schärfere Kontrollen an: „Diejenigen, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, müssen mit harten Strafen rechnen.“

© dpa-infocom, dpa:211129-99-187277/2