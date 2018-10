Politologe: Desaster für CSU stabilisiert sich

Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter geht davon aus, dass CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer fürs Erste im Amt bleiben kann. „Immer wenn er herausgefordert war, hat er auf Tagesordnungen und terminliche Sachzwänge gesetzt. Die Aussicht, dass er sich damit zunächst mal durchsetzt, sind gar nicht so schlecht“, sagte Oberreuter dem „Main-Echo“ (Montag). Die CSU könne kein Interesse daran haben, noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu verlieren, „weil sie mit dem Messer durch die Landschaft läuft“. Das heiße aber nicht, dass Seehofer auf ewig stabilisiert ist.

Mit Blick auf die herben Verluste bei der Landtagswahl sagte Oberreuter: „Das CSU-Ergebnis nähert sich dem der Bundestagswahl an. Insofern kann man von einer Stabilisierung des Desasters reden.“ Alle hätten gedacht, dass am Wahlsonntag ab 18.01 Uhr das Blut bei der CSU spritzt. „Es spritzt aber nicht. Ich finde es bemerkenswert, in welcher Gelassenheit die beiden CSU-Potentaten Seehofer und Söder vor die Kameras treten. Als Wähler könnte man fast fragen: Nehmen die mich überhaupt nie ernst?“, sagte Oberreuter. „Ich verstehe die Taktik: Man will das Desaster nicht noch verschärfen und vertiefen. Zumindest erst einmal scheint sich die Position durchzusetzen, dass keine Köpfe rollen sollen.“

