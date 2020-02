Politischer Aschermittwoch mit Spitzenpolitikern

CDU-Führungskrise, Anschlag von Hanau, Regierungskrise in Thüringen: Beim politischen Aschermittwoch mangelt es den Spitzenpolitikern in diesem Jahr keinesfalls an Themen. Mit besonderer Spannung werden dabei die Reden der Unionspolitiker erwartet: Im niederbayerischen Passau spricht CSU-Chef Markus Söder, in Fellbach bei Stuttgart Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide ca. 11.00 Uhr) und ab nachmittags in Lennestadt im Sauerland CDU-Vize Armin Laschet (17.45 Uhr) sowie am Abend im thüringischen Apolda Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (ca. 19.00 Uhr). Laschet und Merz sind seit Dienstag Konkurrenten um den CDU-Chefposten.

Ebenfalls am Vormittag steht im niederbayerischen Landshut Grünen-Chef Robert Habeck auf der Bühne, in Vilshofen hat die SPD Parteichefin Saskia Esken (beide ca. 11.00 Uhr) geladen. Im baden-württembergischen Biberach hat sich zudem zeitgleich Co-Grünen-Chefin Annalena Baerbock angekündigt.

Angesichts der bundespolitischen Brennpunkte drohen in Bayern die Aschermittwoch-Reden der anderen Parteien wenige Wochen vor der Kommunalwahl ein wenig unterzugehen. Gut möglich also, dass Freie Wähler, Linke, ÖDP, AfD und versuchen werden, mit besonders derben Aussagen aufzufallen.

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 101. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten. Seit einigen Jahren lockt der Aschermittwoch auch außerhalb Bayerns immer mehr Menschen und Politiker in Hallen und Zelte.

Im dpa-Shop verfügbar: Liveblog zum politischen Aschermittwoch

CSU Aschermittwoch

Grüne Aschermittwoch

SPD Aschermittwoch

FDP Aschermittwoch

Freie Wähler Aschermittwoch

AfD Aschermittwoch

Linke Aschermittwoch

ÖDP Aschermittwoch