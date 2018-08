Politikprofessor sieht bei der CSU „querulatorisches Profil“

Der Politikprofessor Werner Weidenfeld sieht in den Streitigkeiten der CSU den Grund für die schwachen Umfragewerte der Partei rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern. „Mit dem Bild der CSU verbindet sich Streit der Führungsetage“, sagte der Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP) an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) im Interview mit der in München erscheinenden „Abendzeitung“ (Samstag). „Mit dem Bild der CSU verbindet sich ein querulatorisches Profil.“

Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern droht der CSU weiter der Verlust der absoluten Mehrheit. Jüngste Umfragen sehen die Christsozialen bei 37 oder 38 Prozent. An eine wirkliche Kehrtwende glaubt Politikwissenschaftler Weidenfeld im „AZ“-Interview nicht. „Aber verbessern geht natürlich immer.“ Das aus seiner Sicht allerdings nur, wenn „auch nicht im Entferntesten eine Ahnung vom alten Querulantentum aufkommen“ sollte.