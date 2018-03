Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg

An Stoff mangelt es angesichts der schleppenden Regierungsbildung in Berlin und der Landtagswahl wahrlich nicht: Auf dem Münchner Nockherberg versammelt sich die Politprominenz aus Bund und Land heute wieder zum traditionellen Politiker-Derblecken. In der Fastenpredigt zum Beginn der Starkbierzeit will die Kabarettistin Luise Kinseher als „Mama Bavaria“ den Politikern die Leviten lesen. Und auch im anschließenden Singspiel, bei dem Politiker von Doubles parodiert werden, müssen sich Horst Seehofer, Markus Söder & Co. wieder kabarettistisch aufs Korn nehmen lassen. Dabei ist für die gesamte Politprominenz wie immer Pflichtaufgabe, Hohn und Spott möglichst fröhlich hinzunehmen.

Für das Singspiel ist in diesem Jahr ein neues Autorenduo verantwortlich, bestehend aus dem Musiker Richard Oehmann und dem Schauspieler und Drehbuchautor Stefan Betz („Schweinskopf al dente“). Die beiden folgen auf den Regisseur Marcus H. Rosenmüller, der sich mit seinem Team wegen anderer Projekte zurückgezogen hatte.