Politik und Show: Söder und Gottschalk am Grünen Hügel

Markus Söder ist erstmals als Ministerpräsident (CSU) zu den Bayreuther Festspielen angereist. Er trug am Mittwoch einen Smoking, seine Frau Karin ein hellblaues Kleid mit Spitze. Nicht in Bayreuth dabei war Söders Vorgänger, der derzeitige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Im Vorjahr, als er noch als Ministerpräsident im Amt war, durfte er in Bayreuth das schwedische Königspaar Silvia und Carl Gustaf willkommen heißen. Royaler Glanz fehlte in diesem Jahr am Eröffnungstag. Stattdessen flanierte der König der TV-Unterhaltung über den roten Teppich: Thomas Gottschalk. Der Moderator mit oberfränkischen Wurzeln ist häufig bei den Festspielen zu Gast und der Liebling der Schaulustigen. Gottschalk kam in klassischem Schwarz, seine Frau Thea in einem glitzernden, goldfarbenen Hosenanzug.

