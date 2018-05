Politaktivist Dieter Kunzelmann gestorben

Einen eindringlichen Appell, für ihre Sicherheit zu sorgen, haben Ravensburger Jugendliche an die Stadtverwaltung, den Gemeinderat und die Polizei gerichtet: „Wir wollen keine Angst mehr haben, wenn wir am hellen Tag über den Marienplatz gehen, wir wollen nicht angepöbelt und angegriffen werden.“ Offenbar ist es vor allem eine Gang, die derzeit auf dem nördlichen Marienplatz massive Probleme macht, sagen Mitglieder des Schülerrates. Die Stadt will mit einem Bündel an Maßnahmen reagieren.