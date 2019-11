Pole Raczkowski leitet Bayern-Spiel gegen Piräus

Der Pole Pawel Raczkowski leitet am Mittwochabend (18.55 Uhr/Sky) das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus. Der 36-Jährige ist zum siebten Mal in der Königsklasse im Einsatz, sein einziges Spiel mit deutscher Beteiligung war die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau (1:2) im September. Die Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Niko Kovac winkt den Münchnern der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale. Mit drei Siegen aus drei Spielen führt der FC Bayern die Tabelle der Gruppe B klar an. Bei einem weiteren Sieg wäre die K.o.-Runde fix.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern

Tabelle Champions League

Kader Champions League

Statistiken Champions League

Pressemappe