Polder oder nicht Polder: Die Freien Wähler im Hochwasser-Dilemma

Die Pläne zum Hochwasserschutz an der bayerischen Donau sorgen in der bayerischen Landesregierung weiter für Gesprächsstoff. Umstritten sind drei Flutpolder im Landkreis Regensburg, mithilfe derer künftig Hochwasserkatastrophen wie die vom Jahr 2013 – unter der vor allem Ortsteile von Deggendorf und Passau massiv litten – abgemildert werden.

Im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern (FW) ist es unmissverständlich formuliert: „Das Flutpolderkonzept (an der Donau) werden wir ohne die Standorte Bertoldsheim und Eltheim/Wörthhof weiter verfolgen.“ Nach der letzten Sitzung des bayerischen Ministerrats am Montag in München verkündete die Staatskanzlei anderes: „Flutpolderprogramm wird in Dialog mit Betroffenen weiterentwickelt.“

Aus diesem Widerspruch ergaben sich bohrende Fragen, die Umweltminister Thorsten Glauber (FW) in der nachfolgenden Pressekonferenz parieren musste. In einer „vertieften Untersuchung“ solle jetzt der Einfluss dieser drei bei Regensburg geplanten und dort heftig bekämpften Flutpolder auf das Grundwasser geprüft werden. Dieses weitere Gutachten werde in ein bis eineinhalb Jahren vorliegen. Von definitivem Verzicht auf die drei Polder war nicht mehr die Rede, im Gegenteil: Man wolle am „Polderkonzept für Bayern festhalten“, so der Umweltminister.

Gefallen im Hause Aiwanger?

Gegen die von den Anliegern am Donau-Oberlauf ungeliebten gigantischen Flutpolder hatte vor allem der FW-Vorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger Front gemacht, was den Verdacht aufkommen ließ, er wolle damit seiner Lebensgefährtin Tanja Schweiger, die Regensburger Landrätin ist, einen Gefallen tun. Was Aiwanger, der jetzt Wirtschafts- und Energieminister ist, in der Kabinettssitzung zu dem Thema gesagt und wie er votiert hat, blieb zunächst im Dunkeln. Nach einem prüfenden Blickwechsel mit Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) verweigerte Glauber die Antwort auf eine entsprechende Frage. „Man kann Naturkatastrophen nicht durch politische Beschlüsse außer Kraft setzen“, merkte Herrmann zu den FW-internen Unstimmigkeiten an.

Das Kabinett hatte sich mit einem Gutachten zum Hochwasserschutz an der Donau beschäftigt, das nach den Worten von Umweltminister Glauber spätestens am Dienstag auf der Webseite des bayerischen Landesamts für Umweltschutz veröffentlicht werden soll. Glauber kommt damit Forderungen der Opposition nach Transparenz nach. Der Einfluss der Flutpolder auf das Grundwasser sei darin aber nicht behandelt worden, weshalb dieser Aspekt neue Untersuchungen erfordere, so Glauber. Vordringlich sei jetzt aber der Schutz vor einem hundertjährigen Donau-Hochwasser (HQ 100) – der ohne die Polder erreicht werden könne.

Es gehe jetzt darum, die dafür entsprechenden Maßnahmen zu beschleunigen und „möglichst viel Baureife möglichst schnell zu erzeugen“.

Die Flutpolder sollen über „HQ 100“ hinaus im Falle extremer Niederschläge möglichst viel Wasser aufnehmen, um so das Schlimmste verhindern. Nach den bisherigen Untersuchungen seien solche Anlagen in der Lage, den Hochwasserscheitel flussabwärts um zehn Prozent zu reduzieren – „eine bedeutende Zahl“ (Glauber). Über ein „Staustufenmanagement“ könne im Katastrophenfall nur eine Scheitelkappung von zwei Prozent erreicht werden. Allerdings würden zehn bis 15 Jahre bis zur Funktionsfähigkeit der Flutpolder vergehen. Glauber: „Wenn das nächste Hochwasser kommt, helfen Polder, die in zehn Jahren noch nicht gebaut sind, gar nichts.“

Grüne gegen „Gutachteritis“

Niemand wolle, dass Flutpolder gebraucht werden, aber im Falle eines Jahrhundert- oder Jahrtausendhochwassers wäre es gut, wenn es sie gäbe, erklärte der Vorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Ludwig Hartmann. Angesichts zunehmender Wetter-Extremereignisse dürfe der Hochwasserschutz nicht durch „Gutachteritis“ immer weiter verzögert werden und der „Eiertanz“ fortgesetzt werde. Wirksamer als die Polder seien freilich regelmäßige Überflutungsmöglichkeiten in der Fläche, etwa in vorhandenen Auwaldgebieten, wo Wasser versickern könne, bevor ein Flutpolder zum Einsatz kommen müsse.

„Zentrale Rückhaltemaßnahmen in ganz Bayern“ sind nach den Worten von Umweltminister Glauber der wichtigste Baustein im „Gewässeraktionsprogramm 2030“ des Freistaats. So sollen beispielsweise rund 2500 Kilometer Uferlänge renaturiert werden.

Hochwasserschutz im Einklang mit der Natur sei wichtig und richtig, sagte auch der umweltpolitische Sprecher der SPD im bayerischen Landtag Florian von Brunn. „Wenn Flutpolder als Hochwasser-Notbremse notwendig sind, dann müssen sie auch durchgesetzt und gebaut werden. Das muss die Staatsregierung jetzt so schnell wie möglich klären und entsprechend handeln. Ansonsten tragen Herr Söder und Herr Aiwanger ganz persönlich die Verantwortung für die nächste Katastrophe.“ Es entstehe „der fatale Eindruck, Aiwanger und den Freien Wählern geht es um Vetternwirtschaft, und die CSU hat Angst, Entscheidungen durchzusetzen und schlägt sich populistisch in die Büsche", sagte von Brunn.